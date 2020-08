Bayerische Schüler und Lehrer müssen Maske auch im Unterricht tragen

Nachrichtenarchiv - 31.08.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Schüler und Lehrer in Bayern müssen zu Beginn des neuen Schuljahres nächste Woche auch im Unterricht eine Maske tragen. Diese Pflicht gilt für zwei Wochen an allen Schulen, ausgenommen sind Grundschulen. Das teilte Ministerpräsident Söder nach Beratungen mit Eltern-, Lehrer- und Schülervertretern mit. Laut Söder es gehe es darum, die richtige Balance zu finden zwischen Schutz und Sicherheit und gleichzeitig den Bildungsauftrag zu erfüllen. Vorrang hätten jetzt Regelbetrieb und Vollunterricht. - Nach den zwei Wochen sei das Tragen der Maske abhängig vom Infektionsgeschehen. Eine Pflicht trete dann wieder in Kraft, wenn der Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner erreicht sei, so Söder. Weiterhin gilt eine Maskenpflicht für alle Schularten und Altersklassen im Nahverkehr, auf dem Schulweg, auf Schulgängen, Toiletten und dem Pausenhof.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2020 14:00 Uhr