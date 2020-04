Bayerische Schüler sollen schrittweise wieder in den Unterricht

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ab dem 27. April sollen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen in Bayern wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen. Frühestens ab dem 11. Mai sollen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die jetzigen Neuntklässler an Realschulen. Wann alle übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen, ist noch völlig offen. Kultusminister Piazolo wollte nicht ausschließen, dass einzelne Jahrgänge vor den Sommerferien gar nicht mehr in die Schulen zurückkehren. Selbst wenn der Unterricht vor Ort wieder stattfände, sei klar, dass es sich um keinen Normalbetrieb handeln werde. Piazolo unterstrich im BR, dass der Unterricht nur in halber Klassenstärke mit 10 bis 15 Schülern erfolgen soll.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.04.2020 17:00 Uhr