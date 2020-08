Bayerische Rettungskräfte wegen Sturms im Dauereinsatz

"NSU 2.0": Verdächtige Datenabfragen auch in Hamburg und Berlin

Berlin: Bei den Ermittlungen zu rechten Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0 sind neue Spuren aufgetaucht. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung soll es nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen Bundesländern verdächtige Datenabfragen über Polizeicomputer gegeben haben - in einem Fall in Hamburg, in einem anderen in Berlin. Die Hamburger Polizei bestätigte das auf Anfrage. Die Berliner Polizei wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen nicht äußern. In der Affäre um rechtsextreme Drohschreiben unter anderem an Politikerinnen gehen die federführenden hessischen Ermittler von mehr als einhundert Fällen aus. Die Drohschreiben richteten sich an 28 Menschen und Institutionen in acht Bundesländern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 20:00 Uhr