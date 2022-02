Bayerische Rennrodler Wendl und Arlt gewinnen Olympia-Gold

LKW-Fahrer sitzt nach Fürther Trunkenheitsfahrt in U-Haft

Fürth: Der Lastwagenfahrer, der in der mittelfränkischen Stadt betrunken Autos und Häuser gerammt hat, muss in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Nürnberg mitteilte, hat ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 50-Jährigen erlassen. Laut Polizei war der Mann in der Nacht zuvor hochalkoholisiert mit seinem LKW-Gespann und 26 Tonnen Ladung über eine rote Ampel gefahren. Anschließend beschädigte er mehr als 30 Autos so schwer, dass sie teils in Brand gerieten. Einige parkende Autos wurden in Hauswände gedrückt, auch eine Hausfassade geriet in Brand. Gegen den Mann ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Brandstiftung. Die Bergungsarbeiten dauerten am Abend an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2022 20:00 Uhr