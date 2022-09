Bayerische Regierung drängt auf klaren Zeitraum bei Laufzeitverlängerung von Isar 2

Nachrichtenarchiv - 28.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Regierung begrüßt die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Habeck, das Atomkraftwerk Isar 2 am Netz zu lassen. Gleichzeitig drängt sie auf eine klare Aussage hinsichtlich der Laufzeitverlängerung. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger forderte auf Twitter, Habeck müsse noch diese Woche sagen, dass die süddeutschen AKWs Isar 2 und Neckarwestheim bis mindestens zum Frühjahr 2023 in Betrieb bleiben. Es bleibe nichts anderes übrig, so Aiwanger. Auch CSU-Generalsekretär Martin Huber nannte den Schritt richtig, er gehe aber nicht weit genug. Scharfe Kritik kommt dagegen von Umweltverbänden. Greenpeace spricht von energiepolitischem Unsinn. Wirtschaftsminister Habeck hält eine Laufzeitverlängerung der beiden Kraftwerke wahrscheinlich bis Mitte April für unvermeidbar. Grund ist auch die angespannte Lage auf dem französischen Energiemarkt. Für Isar 2 soll die endgültige Entscheidung spätestens im Dezember fallen.

