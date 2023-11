Bayerische Programmkinos werden bei Gala in Landshut ausgezeichnet

Landshut: Der FilmFernsehFonds Bayern hat die Kinos im Freistaat mit dem hochwertigsten Programm ausgezeichnet. Bei einem Festakt in Landshut erhielt das Casablanca Filmkunsttheater in Nürnberg den Hauptpreis, der mit 20.000 Euro dotiert ist. Bayerns Staatskanzleichef Herrmann, der auch für Medien zuständig ist, würdigte bei der Verleihung die gesellschaftliche Bedeutung der vielen kleinen und großen Programmkinos in ganz Bayern. Er bezeichnete das Gemeinschaftserlebnis Kino als "Kitt für die Gesellschaft". Dort werde gemeinsam gelacht, gestaunt und geweint, das schweiße zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 17:00 Uhr