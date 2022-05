Bayerische Polizei zieht positive Freinacht-Bilanz

DGB-Chef warnt vor Aufrüstung zulasten des sozialen Friedens

Berlin: Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs davor, den Rüstungshaushalt dauerhaft aufzustocken. Auf der zentralen Kundgebung zum 1. Mai in Berlin erklärte DGB-Chef Hoffmann, militärische Friedenssicherung dürfe niemals zulasten des sozialen Friedens erkauft werden. Das Geld werde für Investitionen in die Transformation der Gesellschaft und für die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats benötigt. Mit Blick auf die Geflüchteten in Deutschland betonte der DGB-Chef, deren Qualifikationen müssten unbürokratisch anerkannt werden, weil sie nur so schnell anständig bezahlte Arbeit finden. Angesichts steigender Energiepreise lobte Hoffmann das - so wörtlich - "ambitionierte energiepolitische Programm" der Ampel-Koalition. Die Gewerkschaften würden sie dabei unterstützen, aber in puncto Bezahlbarkeit von Energie auch ganz genau hinschauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2022 13:00 Uhr