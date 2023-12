Bayerische Polizei will in Silvesternacht verstärkt Präsenz zeigen

München: Die Polizei wird in der Silvesternacht in vielen bayerischen Regionen mit mehr Einsatzkräften präsent sein als sonst. In einigen Großstädten wie München und Augsburg werden Beamte verstärkt unterwegs sein, um Krawalle zu verhindern und das Böllerverbot durchzusetzen. Die Einsatzzentrale Schwaben-Nord teilte mit, man werde auch von der Bereitschaftspolizei unterstützt. In Niederbayern und der Oberpfalz werden ebenfalls mehr Beamte im Einsatz sein. Bundesinnenministerin Faeser hat angekündigt, die Behörden in ganz Deutschland würden die Sicherheitslage genau im Blick haben und Ausschreitungen, wie sie vor einem Jahr in Berlin, Köln und anderen Städten vorkamen, verhindern. Faeser wies in diesem Zusammenhang auch auf die erhöhte Bedrohungslage im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg hin. Sie betonte, man sei bereits entschieden gegen die islamistische Szene vorgegangen.

