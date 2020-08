Bayerische Polizei will Ausflügler verstärkt kontrollieren

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kempten: Die Polizei im Allgäu kontrolliert an diesem Wochenende verstärkt Ausflügler. Wegen der Corona-Krise sei der Ansturm zurzeit noch größer als sonst. Zum Teil herrschten aktuell "chaotische Parkverhältnisse". Auch in Oberbayern soll es heute und morgen mehr Kontrollen geben. Zwischen München und Garmisch-Patenkirchen will die Polizei den Verkehr in den Blick nehmen. Um zugeparkte Straßen zu vermeiden, prüfen die Beamten außerdem, wo die Ausflügler ihr Auto abstellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.08.2020 12:45 Uhr