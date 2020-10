Bayerische Polizei verstärkt Kontrollen der Maskenpflicht

Nachrichtenarchiv - 17.10.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Polizei wird die Verpflichtung zum Maskentragen von heute an konsequent überprüfen. Innenminister Herrmann sagte wörtlich: "Wir müssen alles unternehmen, um die sprunghafte Ausbreitung des hochgefährlichen Virus einzudämmen und gleichzeitig einen Lockdown zu verhindern". Schwerpunkte bei den Kontrollen seien der öffentliche Personenverkehr sowie stark frequentierte Plätze. Das bayerische Kabinett hatte beschlossen, dass bei mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überall dort Masken getragen werden müssen, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen - zum Beispiel in Fußgängerzonen oder in öffentlichen Gebäuden. Maskenverweigerern droht ein Bußgeld von mindestens 250 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2020 00:00 Uhr