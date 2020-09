Bayerische Polizei stoppt Reisebus mit Fahrgästen ohne Maske

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar, Abkühlung auf 14 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend im Norden viele Wolken, in Unterfranken vereinzelt Regen; im Süden oft sonnig. In der Nacht wechselnd bewölkt; in Oberfranken lokale Schauer möglich. Abkühlung auf 14 bis 6 Grad. Morgen und übermorgen freundlich, vor allem im Süden sonnig. Am Sonntag im Süden überwiegend bewölkt mit teils gewittrigem Regen; sonst Wolken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 20 bis 28, am Sonntag 15 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2020 18:00 Uhr