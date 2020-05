Bayerische Polizei spricht von "sehr ruhigem Vatertag"

Ifo-Institut: Bisher keine höhere Sterberate durch Corona

München : Anders als in anderen Ländern hat das Corona-Virus die Sterberate in Deutschland nach Berechnungen des ifo-instituts nicht wesentlich erhöht. Selbst die im April leicht gestiegene Zahl an Todesfällen sei im Rahmen der Zufallseinflüsse. Die Forscher betonten, dass sogar in den besonders gefährdeten Altersgruppen hierzulande bislang keine höhere Sterblichkeit festzustellen ist. Nach den neuesten Zahlen des Robert Koch-Instituts gelten in Deutschland mittlerweile 158.000 Menschen als von der Corona-Infektion genesen. 10.600 sind aktuell infiziert. Die Reproduktionszahl liegt aktuell bei 0,88. Nach Berechnungen der Johns-Hopkins-Universität haben sich weltweit mehr als fünf Millionen Menschen mit dem Virus infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2020 18:00 Uhr