Bayerische Polizei rüstet sich für Ausflügler

München: Einige Regionen in Bayern bereiten sich auf einen Besucheransturm am Wochenende vor. Verstärkt werden könnte der Andrang durch eine neue Beschränkung des Bewegungsradius', die ab Montag gilt. Menschen in Corona-Hotspots dürfen sich dann nur noch 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Die Oberstaufener Tourismuschefin Höfinghoff hält die Begrenzung auf Gebiete mit einer Inzidenz von mehr als 200 für schwierig. Sie sprach sich für kreisweite Betretungsverbote aus. In Bayern wären nach heutigem Stand 17 der 96 Landkreise und kreisfreien Städte von der neu beschlossenen Regelung betroffen. Laut Robert Koch-Institut hat den höchsten Wert der oberfränkische Landkreis Wunsiedel mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 341.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2021 09:00 Uhr