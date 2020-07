Bayerische Polizei nennt Details zur Auswertung von Corona-Gästelisten

München: Die bayerische Polizei hat bisher in mehr als zehn Fällen Corona-Gästelisten für Ermittlungszwecke genutzt. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presseagentur beim Landeskriminalamt und den zehn Polizeipräsidien. Bis auf die Präsidien Niederbayern, Oberpfalz und Unterfranken nutzten alle in Einzelfällen die Listen, in die Gäste bei Betreten von Wirtshäusern und Biergärten ihre Kontaktdaten eintragen müssen. Einmal ging es dabei um ein versuchtes Tötungsdelikt, ein anderes Mal um eine Vermisstensuche. Das Landeskriminalamt nutzte die Kontaktdaten nach einem mutmaßlichen Rauschgiftdelikt in einem Wirtshaus am Starnberger See. Das Innenministerium hatte erklärt, dass bei schweren Straftaten die Auswertung rechtlich zulässig ist. Die Landtagsopposition spricht dagegen von einem Vertrauensbruch, da die Daten ursprünglich nur den Gesundheitsbehörden zugänglich sein sollten.

