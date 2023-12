Bayerische Polizei meldet neuen Höchststand bei illegalen Autorennen

München: In Bayern registriert die Polizei so viele illegale Autorennen wie noch nie. Wie das Innenministerium mitteilte, zählten die Beamten in den ersten zehn Monaten des Jahres bereits 659 solcher Delikte. Einen Zusammenhang mit dem Alter der Raser oder deren sozialer Herkunft sieht die Polizei nicht. Die Täter stammten aus allen Altersklassen und sozialen Schichten. Die Staatsangehörigkeit spiele ebenfalls keine Rolle, heißt es von den Ermittlern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2023 09:30 Uhr