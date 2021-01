Bayerische Polizei löst am Wochenende mehrere Partys auf

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Polizei hat am Wochenende zahlreiche verbotene Feiern aufgelöst. Allein im Landkreis Dachau wurden vier Partys wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln beendet. Die größte fand laut Polizei gestern Abend in einem Dachauer Wohnhaus statt: Dort hatten 20 Menschen einen Geburtstag gefeiert - weder der Jubilär noch seine Gäste trugen einen Mund-Nasen-Schutz. In München lösten Polizisten eine Geburtstagsfeier in einem Hotel auf - hier hatten sich zwölf Personen in einem Zimmer versammelt. Ebenfalls in der Landeshauptstadt wurde eine Gaststätte kontrolliert, in der mehrere Gäste bewirtet wurden. Auch in Schwaben und der Oberpfalz beendete die Polizei Treffen, bei denen das Infektionsschutzgesetz missachtet wurde. Alle Feiernden wurden angezeigt. Sie müssen nun eine Geldstrafe zahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 19:00 Uhr