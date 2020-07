Bayerische Politiker würdigen Hans-Jochen Vogel

Nachrichtenarchiv - 26.07.2020 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Politiker verschiedener Parteien haben den verstorbenen ehemaligen SPD-Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel gewürdigt. Bayerns Ministerpräsident Söder nannte ihn eine herausragende Persönlichkeit, um die der Freistaat trauere. Auch Münchens Oberbürgermeister Reiter lobte Vogel. In seiner Zeit als Oberbürgermeister von 1960 bis 1972 habe er mit visionärer Politik München zu einer weltoffenen, internationalen und liebenswürdigen Stadt gemacht. Die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen sagte, sie sei unendlich traurig. Vogel sei einer der klügsten, leidenschaftlichsten und überzeugendsten Mitstreiter gewesen. Vogels Kampf für eine soziale Bodenreform wolle sie fortführen, um Wohnen für alle bezahlbar zu machen. Vogel, der auch Bundesminister, Bundestagsfraktionschef und Kanzlerkandidat der SPD war, lebte zuletzt in München. Einen ausführlichen Nachruf hören Sie gleich im Anschluss an diese Nachrichten in einem B5-Extra.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.07.2020 18:30 Uhr