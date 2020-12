Bayerische Politiker sind erleichtert über vorläufigen Stopp des US-Truppenabzugs

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der vorläufige Stopp des US-Truppenabzugs aus Deutschland ist vor allem in Bayern mit Erleichterung aufgenommen worden. Ministerpräsident Söder sprach von einem richtigen Signal für die transatlantische Partnerschaft, falls der Befehl des abgewählten US-Präsidenten Trump zurückgenommen wird. Der Kongress in Washington hatte beschlossen, den geplanten Abzug von 12.000 Soldaten zu blockieren. 4500 von ihnen sind in der Oberpfalz stationiert. Der Vilsecker Bürgermeister Schertl sagte dem BR, die Nachricht vom Stopp des Truppenabzugs sei das größte Weihnachtsgeschenk für die Stadt. Sein Grafenwöhrer Kollege Knobloch verwies darauf, dass mehr als 3000 zivile Arbeitsplätze für Deutsche direkt im Zusammenhang mit der Truppenpräsenz stehen, Tausende weitere indirekt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 00:00 Uhr