Bayerische Pädagogen bekommen deutschen Lehrkräftepreis

Bei Beschuss eines Einkaufszentrums in Kiew sterben Menschen

Kiew: Die russische Armee hat in der Nacht ihre Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt fortgesetzt. Dabei ist nach Berichten eines AFP-Journalisten auch ein Einkaufszentrum getroffen worden. Mindestens sechs Menschen seien ums Leben gekommen. Im Boden klaffe ein mehrere Meter großer Krater; Feuerwehrleute und Soldaten suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern. Ein russisches Ultimatum an die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol ist am Morgen abgelaufen. Sie sollten kapitulieren und ihre Waffen niederlegen, was die Regierung in Kiew aber ablehnte. Im ehemaligen Atomkraftwerk Tschernobyl hat es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA zum ersten Mal seit der Eroberung durch russische Truppen einen Schichtwechsel gegeben. Laut ukrainischen Behörden hätten nach fast vier Wochen im Dauereinsatz etwa die Hälfte der Mitarbeitenden heimgehen können, andere ukrainische Kollegen hätten sie ersetzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.03.2022 09:45 Uhr