Bayerische Opposition vermisst Stufenplan für Lockerungen

Bundeskanzlerin Merkel stellt Lockerungen in Aussicht

Berlin: Angesichts weiter sinkender Neuinfektionen hat Bundeskanzlerin Merkel schnellere Öffnungsschritte in Aussicht gestellt. Im ZDF sagte sie, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 erreicht sei, könnten die Länder zunächst wie vereinbart den Einzelhandel öffnen. Sollten die Zahlen über zwei Wochen stabil bleiben, könne man über weitere Öffnungen in den Bereichen Kultur, Sport, Gastronomie und Hotellerie sprechen, so Merkel. Gleichzeitig warnt die Kanzlerin vor einer dritten Coronawelle. Angesichts der massiven Verbreitung der Corona-Mutationen in mehreren angrenzenden Ländern will Deutschland seine Grenzen zu Tschechien, Österreich und der Slowakei ab Sonntag schließen. Kritik an diesem Schritt kommt aus Brüssel. Bundesinnenminister Seehofer weist dies zurück, Deutschland habe das Infektionsgeschehen gebremst. Weil sich in der Nachbarschaft die Mutationen rasant verbreiteten, könne man nicht tatenlos zusehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 21:00 Uhr