Bayerische Opposition vermisst Stufenplan für Lockerungen

Nachrichtenarchiv - 12.02.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Opposition im bayerischen Landtag kritisiert Ministerpräsident Söder wegen des Ausbleibens eines Stufenplans für Lockerungen. Grünen-Fraktionschef Hartmann sagte, es brauche einen Perspektivplan, bei dem Lockerungen oder auch Verschärfungen an Inzidenzzahlen gekoppelt würden. AfD-Fraktionschef Hahn forderte ein umgehendes Ende des, so wörtlich, Dauer-Lockdowns. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Hagen kritisierte, dass nun nicht mehr eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 als Ziel gelte, sondern ein Wert von 35. Wie sollten sich die Menschen darauf verlassen, wenn jedes Mal das Ziel angepasst werde, sagte er. Söder rechtfertigte in einer Regierungserklärung dagegen seine Linie. Ein Stufenplan könne für die Bürger schwer verständlich sein. Söder verteidigte darüberhinaus die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März - die Neuinfektionen seien zwar zurückgegangen, aber man sei angesichts neuer Mutationen noch nicht am Ziel, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2021 21:00 Uhr