Bayerische Museen legen Sammlungen zur Corona-Krise an

München: Bayerische Museen legen erste Sammlungen zur Corona-Krise an. Die Erfahrungen der Menschen mit der Pandemie prägten langfristig die Stadt- und Regionalgeschichte, so die Einschätzung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Deshalb würden vielerorts zum Beispiel Zeitungsausschnitte der Corona-Berichterstattung, Videos von Balkonkonzerten oder Audioaufnahmen von Feuerwehrdurchsagen gesammelt. Das gelte auch für Fotografien von Zetteln in Schaufenstern, die auf die vorübergehende Schließung hinweisen. Das Stadtmuseum München zeigt auf seiner Website Fotos unter dem Titel "München in Zeiten von Corona" - etwa Aufnahmen von einem menschenleeren Marienplatz, einem Stau an einer Drive-In-Teststelle und Spaziergängern entlang der Isar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 19:00 Uhr