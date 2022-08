Bayerische Minister fordern Ablassen von der Gasumlage

Nachrichtenarchiv - 28.08.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat die Bundesregierung aufgefordert, die Diskussionen um die Gasumlage zu beenden. Finanzminister Füracker erklärte, in der gegenwärtigen Lage müsse viel Geld beim Verbraucher gelassen werden. Bayern fordere deshalb seit Monaten, die Strom- und Energiesteuer auf das europäische Mindestmaß abzusenken. Volkswirte sind bezüglich solcher Vorschläge allerdings skeptisch, da der von den hohen Preisen gesetzte Anreiz zum Energiesparen dann wegfallen würde. Auch Wirtschaftsminister Aiwanger kritisierte die geplante Umlage und bezeichnete sie wörtlich als "Murks". Um kriselnde Gasversorger zu unterstützen, muss der Staat seinen Worten nach notfalls selbst als Einkäufer auftreten. Aber er dürfe nicht das Geld der Bürger mit der Gießkanne undifferenziert in die Branche gießen. Aiwanger bezog sich dabei auf die Tatsache, dass die Gasumlage auch an Unternehmen gehen könnte, die derzeit mehr Geld verdienten als vor der Krise.

