Bayerische Metaller streiken den dritten Tag in Folge

Ampel beschließt Änderungen beim Bürgergeld

Berlin: Im Streit um das geplante Bürgergeld hat die Ampelkoalition Änderungen beschlossen. So soll im Gesetz jetzt festgeschrieben werden, dass in den ersten beiden Jahren des Bezugs nun doch auf die Angemessenheit der Heizkosten geachtet werden soll. Bislang war vorgesehen, dass in der so genannten Karenzzeit Wohn- und Heizkosten vollständig übernommen werden sollten. Auch das Schonvermögen soll jetzt einer Prüfung unterzogen werden. Die dabei bisher vorgesehene Regelung hatte die Union als Hauptgrund angeführt, das Bürgergeld im Bundesrat zu blockieren. Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Schmidt sagte, die Ampel habe nun viele Änderungswünsche der Länderkammer aufgenommen. Kommenden Donnerstag soll der Bundestag über das Bürgergeld abstimmen, dann der Bundesrat. Stimmen beide zu, kann das Nachfolgemodell von Hartz IV wie geplant am 1. Januar in Kraft treten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 16:00 Uhr