Bayerische Metall-Arbeitgeber wollen erstes Angebot vorlegen

Augsburg: In die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der bayerischen Metall- und Elektroindustrie kommt Bewegung. Der Arbeitgeberverband vbm hat vor Beginn der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot angekündigt, machte aber keine Angaben zu dessen Höhe. Bei der IG Metall hieß es, sollten das Angebot nicht verhandlungsfähig sein, werde man sich in Bayern auf Warnstreiks vorbereiten. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent bei einer Vertragslaufzeit von einem Jahr. In Bayern verhandeln die Tarifparteien für rund 855.000 Beschäftigte. In drei weiteren Bezirken in Deutschland finden heute ebenfalls Tarifverhandlungen für die Branche statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.10.2022 12:15 Uhr