Bayerische Liste mit Einträgen zu immateriellem Kulturerbe wird länger

München: Das immaterielle Kulturerbe der Unesco ist in Bayern um 13 Einträge erweitert worden. Wie das Heimatministerium erklärte, stehen auf der Liste nun auch die vier Knabenchöre in Regenburg, Augsburg, Windsbach und Bad Tölz. Neu hinzugekommen sind beispielsweise auch die Kreuther Leonhardi-Fahrt, eine Pferde-Prozession, und der Memminger Fischer-Tag, bei dem das Abfischen und Reinigen des Stadtbachs gefeiert wird. Auch das Schlachtschüssel-Essen in Schweinfurt und der Chinesenfasching in Dietfurt gelten ab sofort als immaterielles Kulturerbe. Die Weltkulturorganisation UNESCO würdigt seit über 20 Jahren besondere Künste, Traditionen und Bräuche und will damit hervorheben, dass auch solche Kulturtechniken schützenswert sind.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.03.2024 23:15 Uhr