Bayerische Lehrerverbände sehen Schulen als " Versuchslabore"

München: Die Arbeitsgemeinschaft der Bayerischen Lehrerverbände hat in einem gemeinsamen Appell ihrem Unmut über die Corona-Politik Luft gemacht. In einer Presseerklärung heißt es, ohne massenhafte Tests und ausreichend Impfangebote würden die Schulen zu Versuchslaboren. Die Verbände fordern konkret, Schüler bereits zuhause unter Aufsicht der Eltern testen zu lassen, damit sie nicht ungetestet mit anderen Mitschülern in Kontakt kommen. Sie verweisen auf volle Schulbusse auf dem Weg zum Unterricht. Nach Ansicht der Lehrer sind auch Testungen an den Schulen durch Experten nicht sinnvoll, weil es dort zu viele Übertragungsmöglichkeiten gibt. Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Ernst, warnt vor neuen Schulschließungen. Die Bildungsministerin von Brandenburg sagte der Bild-Zeitung, viele Kinder und Jugendliche litten unter diesen Maßnahmen ein Leben lang.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2021 11:00 Uhr