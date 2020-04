Bayerische Lehrer begrüßen Schul-Regelungen

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Fleischmann, hat den schrittweisen Unterrichtsbeginn im Freistaat begrüßt. Im BR sagte sie, gerade vor den Prüfungen sei es für die Schüler wichtig, in persönlichem Kontakt mit den Lehrern zu stehen. Das gebe den Jugendlichen in den Abschlussjahrgängen Sicherheit, so Fleischmann. Dass die Jüngeren noch etwas länger warten müssen, bis die Schule wieder losgeht, hält die BLLV-Präsidentin ebenfalls für richtig. Die Kleineren täten sich schwerer damit, den Sicherheitsabstand, das regelmäßige Händewaschen und das Tragen von Masken einzuhalten. Ihr Kollege in Nordrhein-Westfalen, Bartsch, äußerte Zweifel an der zeitlichen Machbarkeit für den Schulstart in seinem Bundesland. Er sagte der Rheinischen Post, die Schulen suchten händeringend Desinfektionsmittel, auch Fragen der Reinigung müssten erst einmal geklärt werden. Der Zeitplan in NRW sei zu ambitioniert, so Bartsch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 09:00 Uhr