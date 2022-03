Bayerische Landwirte sehen wegen Trockenheit noch keinen Grund zur Sorge

Nachrichtenarchiv - 15.03.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Obwohl es ungewöhnlich lange nicht geregnet hat, sorgen sich die bayerischen Landwirte bisher nicht um die Bewirtschaftung ihrer Äcker. Wie Johann Graf vom Bayerischen Bauerverband gesagt hat, ist auf den Feldern vom Wetter her gesehen alles im grünen Bereich. Die Trockenheit nütze momentan eher, als sie schade, weil die Winterkulturen jetzt noch kaum Wasser bräuchten. Der Vorteil sei aber, dass die oberflächlich trockenen Böden mit Maschinen gut befahren werden können. In einigen Regionen Bayerns sei der Winter darüber hinaus sehr nass gewesen, so Graf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2022 15:00 Uhr