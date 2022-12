Bayerische Landtagswahl findet am 8. Oktober statt

Kurzmeldung ein/ausklappen Staatsanwaltschaft veranlasst Razzien gegen "Letzte Generation"

Neuruppin: Gegen Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Letzten Generation" laufen seit dem Morgen Razzien in mehreren Bundesländern, auch in Bayern. Das teilte die Staatsanwaltschaft im brandenburgischen Neuruppin mit. Es bestehe der Anfangsverdacht auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Störung öffentlicher Betriebe, Hausfriedensbruch und Nötigung. Im Fokus steht laut Staatsanwaltschaft eine niedrige zweistellige Anzahl Verdächtiger. Durchsuchungen habe es an elf Orten gegeben. Hintergrund ist offenbar, dass Aktivisten im Frühjahr mehrmals in der Ölraffinerie Schwedt in Brandenburg Notfallventile zugedreht hatten. Die Gruppe "Letzte Generation" sprach von einem Einschüchterungsversuch. Man stehe mit Gesicht und Namen für das, was man tue. Wer Informationen wolle, brauche keine Hausdurchsuchung, so die Gruppe in einer schriftlichen Erklärung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 14:00 Uhr