Bayerische Landtagsabgeordnete verzichten auf Diätenerhöhung

Nachrichtenarchiv - 25.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Landtagsabgeordneten aller Fraktionen verzichten heuer auf die Diätenerhöhung. CSU-Fraktionschef Kreuzer sprach von einem Akt der Solidarität in Zeiten der Corona-Krise. Wenn Millionen Menschen sich große Sorgen um ihren Arbeitsplatz machten, so Kreuzer, sei es angemessen, dass Abgeordnete verzichteten. Das Geld kommt nun gemeinnützigen Organisationen in Bayern zugute. Die Diätenerhöhung hätte auf das Jahr gerechnet gut 2500 Euro pro Abgeordneter betragen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 23:00 Uhr