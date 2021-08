Bayerische Landkreise und Gemeinden begrüßen Corona-Beschlüsse

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern sind in Bayern auf ein unterschiedliches Echo gestoßen. Der Präsident des Landkreistages, Bernreiter, begrüßte die Entscheidung, dass Ungeimpfte ab Mitte Oktober Schnelltests selber bezahlen müssen. Das sei nur gerecht, denn wer geimpft sei, schütze sich und andere. Der Präsident des Gemeindetags, Brandl, nannte die Regelungen vernünftig. Der Landesgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands, Geppert, wertete es zwar als positiv, dass es für Geimpfte und Genesene keinen Lockdown mehr geben werde; allerdings bedeute die Überprüfung von Impf- und Testzertifikaten einen Mehraufwand für die Branche. Die Chefin des Münchner Olympiaparks, Schöne, äußerte sich enttäuscht. Dass bei Fußballspielen nun auch in Bayern bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen seien, aber bei anderen Veranstaltungen in Stadien deutlich weniger Besucher, sei nicht nachzuvollziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 23:00 Uhr