Bayerische Landkreise schlagen Alarm

München: Der bayerische Landkreistag schlägt erneut Alarm wegen der stark steigenden Zahl an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Nach Aussage von Präsident Karmasin können sie nur noch notdürftig untergebracht und betreut werden; beispielsweise in Turnhallen. Zudem arbeiteten die Mitarbeiter in den Jugendämtern am Anschlag. Karmasin forderte den Bund auf, schneller nutzbare Liegenschaften zur Verfügung zu stellen. Ferner müsse der Freistaat zentral Container zur Unterbringung organisieren, um die Landratsämter zu entlasten. Sozialministerin Scharf betonte, der Freistaat stehe den Kommunen tatkräftig zur Seite, auch finanziell. Aber der Bund sei auch in der Pflicht, seinen Anteil an den gestiegenen Flüchtlingskosten zu tragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 10:00 Uhr