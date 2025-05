Bayerische Landesgartenschau wird eröffnet

Furth im Wald: In der Oberpfalz wird heute die Landesgartenschau offiziell eröffnet. Dazu kommen am Vormittag Ministerpräsident Söder und zahlreiche Ehrengäste in die sogenannte Park-Arena in Furth im Wald. Neben dem Gartenschaugelände wurde auch in der Innenstadt einiges umgestaltet. Die Landesgartenschau dauert bis 5. Oktober. Das Motto lautet "Sagenhaft viel erleben". Auf dem Programm stehen 3.000 Veranstaltungen - etwa Konzerte, Kulturnächte, Workshops und Kinderprogramm.

