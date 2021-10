Bayerische Krankenhausgesellschaft beklagt Personalmangel

Drei deutsche IS-Rückkehrerinnen wurden festgenommen

Karlsruhe: Die Bundesanwaltschaft hat drei deutsche Frauen festnehmen lassen, die in der Nacht mit ihren Kindern aus Syrien zurückgekehrt sind. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der islamistischen Terrormiliz IS zu sein und auch ihre Kinder im Sinne der radikalen Ideologie der Gruppe erzogen zu haben. Die drei waren aus einem Gefangenenlager in Syrien zurückgeholt worden, zusammen mit fünf weiteren deutschen und drei dänischen Frauen sowie deren Kindern. Die Maschine landete kurz vor Mitternacht in Frankfurt. Logistisch unterstützt wurde die Aktion von den USA. Insgesamt liegen gegen sechs der deutschen Frauen Haftbefehle vor.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.10.2021 09:45 Uhr