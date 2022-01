Bayerische Krankenhausgesellschaft begrüßt Corona-Beschlüsse

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten hat die schärferen Corona-Regeln für die Gastronomie begrüßt. Es sei gut, dass das Gastgewerbe nicht komplett in den Lockdown geschickt werde. Nötig sei aber ein Mindestkurzarbeitergeld von 1200 Euro im Monat. Auch die Bayerische Krankenhausgesellschaft nannte die Beschlüsse "nachvollziehbar." Die Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, Inselkammer, sieht die Einführung von 2G plus in der Gastronomie dagegen als "Quasi-Lockdown".

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.01.2022 01:00 Uhr