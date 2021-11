Bayerische Krankenhausampel springt auf "Gelb"

Nachrichtenarchiv - 07.11.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München Bayernweit gelten vom heutigen Sonntag an verschärfte Corona-Vorschriften. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums liegen 552 Patienten mit einer Corona-Infektion auf den Intensivstationen im Freistaat, daher steht die Krankenhausampel jetzt auf "Gelb". Damit wird die FFP2-Maske wieder in ganz Bayern zum Standard. In Gasthäusern und bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen tritt die 3G-plus-Regel in Kraft. Das heißt, Schnelltests werden nicht mehr akzeptiert, Umgeimpfte müssen einen PCR-Test vorweisen. In Diskos und Clubs gilt 2G - auch mit Test haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr. In vielen Regionen steht die Krankenhausampel inzwischen schon auf "Rot". Dort gibt es noch strengere Einschränkungen. Zu Sport- und Kulturveranstaltungen haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, Arbeitnehmer mit Kundenkontakt müssen eine Impfung nachweisen oder sich regelmäßig testen lassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.11.2021 01:00 Uhr