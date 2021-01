Bayerische Kommunen üben Kritik am Krisenmanagment der Staatsregierung

US-Waffenlobby NRA meldet Insolvenz an

Washington: Die einflussreiche US-Waffenlobbyorganisation NRA hat Insolvenz angemeldet. Nach eigenen Angaben will sie damit einem Auflösungsverfahren zuvorkommen und als Non-Profit-Organisation in Texas neu starten. Hintergrund ist eine Klage des Bundesstaats New York, in dem die NRA bisher ansässig ist. Die Generalstaatsanwältin wirft führenden NRA-Funktionären vor, Millionensummen abgezweigt und in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Sie sollen Geld für Luxusreisen veruntreut und Aufträge an Familienmitglieder und Freunde vergeben haben. Die NRA, die als erzkonservativ gilt und als loyal gegenüber den Republikanern, besitzt in den USA gemeinnützigen Status und unterliegt daher besonderen Auflagen für die Verwendung von Geldern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.01.2021 07:00 Uhr