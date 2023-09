Bayerische Kommunen stehen laut Bertelsmann-Studie finanziell stabil da

Gütersloh: Die Bayerischen Kommunen stehen finanziell vergleichsweise gut da. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Deren "Finanzreport" zufolge haben sie im vergangenen Jahr trotz steigender Ausgaben einen Haushaltsüberschuss erzielt. Mit 634 Millionen Euro fiel der allerdings geringer aus als in den meisten Vorjahren. Zudem gibt es große regionale Unterschiede. So zählt München samt Umland seit Jahren zu den steuerstärksten Regionen Deutschlands. Die Stadt erhält den Daten zufolge je Einwohner das Dreieinhalbfache dessen, was Gemeinden etwa im Kreis Haßberge, Bayreuth oder Rhön-Grabfeld erzielen. Laut Bertelsmann-Stiftung erreicht auch in Bayern die Hälfte der Kommunen nicht den bundesweiten Durchschnitt. In sechs Bundesländern, darunter Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Sachsen-Anhalt, liegen die Kommunen insgesamt im Minus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 06:00 Uhr