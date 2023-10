Bayerische Kommunen fordern mehr Engagement von Staatsregierung

München: Der bayerische Gemeindetag hat von der Staatsregierung weniger Einmischung in kommunale Angelegenheiten gefordert. Um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, wie etwa die Energiewende, eine alternde Gesellschaft oder die Integration von Flüchtlingen brauche es weniger staatlichen Dirigismus und mehr Eigenverantwortung, sagte Gemeindetagspräsident Brandl. Mit Blick auf die bevorstehende Landtagswahl am kommenden Sonntag stellte er viele Forderungen an Landtag und Staatsregierung. So soll der Freistaat nicht nur die kommunalen Kosten für die Unterbringung und Aufnahme von Geflüchteten übernehmen, sondern auch für Kita, Schule und sonstige Integrationsleistungen. Bei der Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern sollen sich Staat und kommunale Schulträger die Kosten teilen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 15:00 Uhr