Bayerische Königsschlösser sollen Weltkulturerbe werden

München: Die Schlösser von König Ludwig dem Zweiten sollen schon bald zum Weltkulturerbe der UNESCO gehören. Einen entsprechenden Antrag hat das Auswärtige Amt in Berlin nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fristgemäß eingereicht. Der Antrag umfasst die Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee und Linderhof sowie das Königshaus am Schachen. In der Begründung der Bayerischen Schlösserverwaltung heißt es, als Gesamtkunstwerke, die einen einzigartigen Einblick in Inszenierungsphänomene des 19. Jahrhunderts erlauben, gehörten die Königsschlösser ohne Frage zu den wichtigsten Kunstschöpfungen dieser Zeit. Nach den bisherigen Planungen soll das Welterbekomitee dann Mitte nächsten Jahres darüber entscheiden, ob die Bauten das begehrte Prädikat erhalten.

