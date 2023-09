Bayerische Klinken beteiligen sich an bundesweitem Protesttag

München: An dem bundesweiten Protesttag der Krankenhäuser haben sich laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft fast alle bayerischen Kliniken beteiligt. Unter dem Motto "Alarmstufe Rot - Kliniken in Not" wiesen sie auf die schwierige finanzielle Situation der Kliniken hin. In Bamberg machten Beschäftigte, Klinikleitung und Gewerkschaft ver.di bei einer aktiven Mittagspause auf die Probleme aufmerksam. In vielen anderen Kliniken, wie etwa in Regensburg, trugen die Mitarbeiter rote Aufkleber, um auf die angespannte Lage hinzuweisen. Laut Bayerischer Krankenhausgesellschaft kam es zu keiner Einschränkung in der Patientenversorgung sowie in den Notaufnahmen. Die zentrale Kundgebung zu dem Protesttag fand in Berlin statt. Dazu waren Geschäftsführungen aus mehr als 100 bayerischen Kliniken angereist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 16:00 Uhr