Bayerische Kassenärzte wehren sich gegen Biontech-Obergrenze

München: Die Ankündigung von Gesundheitsminister Spahn, Biontech-Bestellungen für Ärzte und Impfzentren zu begrenzen, stößt zunehmend auf Widerspruch. Nach der Kritik von mehreren Gesundheitspolitikern hat sich nun auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, KVB, eingeschaltet. Sie befürchtet ein Durcheinander bei Haus- und Fachärzten. Der Erklärungsbedarf in den Praxen bei einer Umstellung des Impfstoffs wäre gewaltig und angesichts der Arbeitsbelastung dort nicht zu leisten, so die KVB. Sie fordert Spahn auf, die Rationierung zurückzunehmen. Dieser verteidigte das Vorgehen: Zum einen würden die Lagerbestände von Biontech aufgrund der gestiegenen Nachfrage schnell zurückgehen. Zum anderen rücke beim Bestand von Moderna das Verfallsdatum näher. Daher sollten Auffrischungsimpfungen vor allem mit diesem Impfstoff erfolgen, so Spahn.

