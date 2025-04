Bayerische Jusos lehnen Koalitionsvertrag ab

Augsburg: Die bayerischen Jusos haben den Koalitionsvertrag von SPD und Union einstimmig abgelehnt. Bei ihrem Landeskongress in Augsburg stimmten alle 75 Delegierten gegen die Berliner Einigung. Die Kritik betraf vor allem die Bereiche Asyl und Migration. Man habe in weiten Teilen dem Rechtsruck in der Bevölkerung nachgegeben, sagte der bayerische Juso-Chef Lang vor der Abstimmung. Einstimmig angenommen wurde dagegen ein Initiativantrag, der unter anderem bei den Themen Migration, Bürgergeld, Wohnen und Steuern vom Koalitionsvertrag abweicht - und alle SPD-Mitglieder aufruft, gegen den Koalitionsvertrag zu stimmen. Am Dienstag beginnt die partei-interne Abstimmung, die Jusos haben 5.200 Mitglieder, die bayerische SPD knapp 50.000.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 13:00 Uhr