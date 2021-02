Bayerische Impfzentren wollen Kapazität deutlich erhöhen

Das Wetter: in der Nacht meist klar, 0 bis -5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und besonders in der Nacht vielerorts klar. Tiefstwerte zwischen 0 und minus 5 Grad. In den nächsten Tagen viel Sonnenschein. In den Nächten minus 1 bis minus 5 Grad. Am Tag zunächst 7 bis 14, am Dienstag 13 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2021 17:00 Uhr