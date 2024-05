Bayerische Hochschulen setzen Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus

München: Die bayerischen Universitäten und Hochschulen wenden sich entschieden gegen jede Form von Rassismus und Antisemitismus. In einer heute veröffentlichten Resolution heißt es, man setze sich weiter dafür ein, dass Hochschulen in Bayern sichere Orte des Lernens und Forschens sowie der offenen Diskussion für alle seien. Für verfassungsfeindliche oder strafbare Taten sowie für Gewalt jeglicher Art biete man weder Raum noch Bühne. Weiter heißt es in dem Papier, man werde dafür sorgen, dass sich alle Hochschulangehörigen auf dem Campus sicher fühlen könnten.

