Bayerische Hausärzte empfehlen weiter Krankschreibungen per Telefon

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Bayerische Hausärzteverband empfiehlt seinen Mitgliedern weiterhin, Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion auch per Telefon Krankschreibungen auszustellen. Patienten mit Atemwegserkrankungen seien im Moment eine Gefahr für die Allgemeinheit, sagte der Verbandsvorsitzende Beier dem BR. Der Verband rate Ärzten daher, nach einer Prüfung des jeweiligen Einzelfalls weiter Krankschreibungen von einer Dauer von bis zu einer Woche per Telefon auszustellen. Das sei vom ärztlichen Berufsrecht gedeckt, so Beier. Damit widersetzt sich der Verband einem Beschluss aus Berlin, wonach eine entsprechende Ausnahmeregelung heute ausläuft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 14:00 Uhr