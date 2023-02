Bayerische Hausärzte befürchten Konflikte durch Änderungen bei Maskenpflicht

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Bewölkt und windig mit Schauern bei 2 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt bei starkem Wind, gebietsweise schauerartiger Regen, im höheren Bergland Schnee. 2 bis 7 Grad. Der Deutsche Wetterdient warnt vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen in den Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen, sowie im Bayerischen Wald oberhalb von 1000 Metern. In der Nacht immer wieder Regen und Schneeregen, im Bergland Schnee. Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. In den kommenden Tagen wenig Änderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.02.2023 15:00 Uhr