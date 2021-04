Bayerische Grüne warnen vor Teilnahme an Corona-Protesten

Nachrichtenarchiv - 05.04.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landtagsfraktionsvorsitzende der Grünen, Schulze, hat vor der Teilnahme an Corona-Protestversammlungen gewarnt. Angesichts der Radikalisierung der Szene müsse sich jede Demokratin und jeder Demokrat klar machen, mit wem er oder sie auf die Straße gehe, sagte Schulze. Nach ihren Angaben gab es in Bayern seit vergangenem Mai mindestens 72 Corona-Protestversammlungen an denen sich Rechtsextremisten oder Reichsbürger beteiligt oder diese geleitet haben. Weiter berichten die Grünen unter Berufung auf das bayerische Innenministerium, dass im Umfeld der Demonstrationen Aufrufe zur Gewalt kursierten. Dabei gehe es um Blockade- und Sabotageaktionen, die Erstürmung staatlicher Einrichtungen sowie Angriffe auf Regierungsmitglieder.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.04.2021 16:00 Uhr