Bayerische Grüne warnen vor Teilnahme an Corona-Protesten

Das Wetter: Erst sonnig, später Regen und Schneeregen bei 4 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden zunächst längere sonnige Abschnitte, sonsten zunehmend bewölkt. Ab Mittag von Norden her Regen und Schneeregen. Recht windig. Höchstwerte 4 bis 16 Grad. In der Nacht in Alpennähe Schnee und Schneeregen; sonst vereinzelt Schneeschauer. Tiefstwerte um minus 3 Grad. Morgen Sonne, Wolken und einzelne Regen-, Schnee- und Graupelschauer. An Mittwoch zeitweise Schnee und Schneeregen, am Donnerstag meist trocken mit sonnigen Abschnitten. Windig bis stürmisch. Höchstwerte 0 bis 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2021 11:00 Uhr